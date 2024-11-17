Глава Пентагона заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

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Украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован за столом переговоров. Такое мнение выразил шеф Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

"Я также считаю, и я уже говорил об этом ранее, что в конечном итоге он (конфликт. – прим. ред.) будет урегулирован путем переговоров", – заявил он.

При этом Остин подчеркнул, что в Пентагоне хотят быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы.

В американской газете The Wall Street Journal ранее заявили, что команда избранного президента США Дональда Трампа прорабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тысячи километров по текущей линии фронта.

Ее безопасность, как утверждалось, не будут обеспечивать силы США, НАТО или других организаций, финансируемых Штатами. Помимо этого, по сценарию команды Трампа, Украина не будет подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс минимум 20 лет, за что получит поддержку от США в виде поставок оружия.

Однако в Кремле статью назвали абстрактной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на обезличенность всего материала и подчеркнул, что план команды Трампа похож на план самой газеты по Украине.