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Продолжение украинского конфликта выгодно США, которые нарастили поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в результате антироссийских санкций. Такое заявление в телеграм-канале сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, Соединенные Штаты "радостно инвестируют" в конфликт между РФ и Украиной. За этот год, указал он, поставки нефти из США в Европу увеличились вдвое – на 37,3 миллиона тонн (+101%), а СПГ – на 18,5 миллиона тон (+181%). Медведев назвал эту прибыль убедительной, поскольку Европе, по его мнению, некуда деться в условиях дефицита сырьевых товаров, спровоцированного антироссийскими санкциями.

Зампред Совбеза РФ напомнил, что условием для урегулирования на Украине должна стать отмена рестрикций против России.

Украинский конфликт в конечном итоге будет урегулирован за столом переговоров, сказал ранее шеф Пентагона Ллойд Остин. При этом в Пентагоне хотят быть уверены, что Украина находится в наилучшем положении для того, чтобы защищать свои интересы, уточнил он.

По словам главы Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, западные страны могут избавиться от украинского президента Владимира Зеленского, если он будет мешать дипломатическому урегулированию конфликта. В данном случае он станет "ненужным рудиментом", подчеркнул Смирнов.