Симоньян заявила, что США зря разрешили ВСУ наносить удары вглубь территории России

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что Соединенные Штаты зря разрешили ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории РФ, сообщает RT.

"Не знаю зачем, но знаю, что зря", – написала в своем телеграм-канале Симоньян.

О том, что действующий президент США Джо Байден впервые дал разрешение на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по РФ, стало известно вечером 17 ноября.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни. В Пентагоне при этом отказались комментировать данную информацию.

В свою очередь, по информации The Washington Post, Вашингтон долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы. Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации президента США, отмечает, что Белый дом опасался применения РФ "более разрушительного оружия на Украине", а также того, что российская сторона якобы увеличит число диверсионных атак на территории Европы и США и усилит поддержку Ирана и хуситов в Йемене.

Между тем решение Байдена уже раскритиковали американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс. Так, Маск заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику – Дональду Трампу.