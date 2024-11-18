WP: Вашингтон откладывал решение по ударам вглубь РФ из-за страха перед Москвой

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Вашингтон долгое время сохранял запрет по ударам вглубь России из-за страха ответа Москвы, сообщает News.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

"Белый дом сохранял запрет на удары ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах", – подчеркивается в материале.

Так, издание, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации президента США, отмечает, что Белый дом опасался применения РФ "более разрушительного оружия на Украине", а также того, что российская сторона якобы увеличит число диверсионных атак на территории Европы и США и усилит поддержку Ирана и хуситов в Йемене.

О том, что действующий президент США Джо Байден впервые дал разрешение на применение Киевом ракет ATACMS для ударов по РФ, стало известно вечером 17 ноября.

Утверждалось, что ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Тем временем агентство Reuters считает, что Киев планирует нанести удары по территории РФ уже в ближайшие дни. В Пентагоне, в свою очередь, отказались комментировать данную информацию.

Аналогичное разрешение вслед за США, по сообщению газеты Le Figaro, дали Франция и Великобритания. Источники газеты предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

Между тем решение Байдена уже раскритиковали американские миллиардеры Илон Маск и Дэвид Сакс. Так, Маск заявил, что, разрешая Украине удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России, стоит ждать зеркального ответа. По словам Сакса, Байден старается до предела обострить ситуацию, чтобы создать проблемы своему преемнику – Дональду Трампу.