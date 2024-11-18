Axios: США сообщили Киеву о разрешении на удары по РФ три дня назад

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США уже несколько дней назад сообщили властям Украины о решении действующего лидера страны Джо Байдена разрешить удары ракетами ATACMS по территории России. Об этом со ссылкой на источник сообщает портал Axios.

По словам собеседника издания, Байден дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием только по территории Курской области. Он также уточнил, что подобное решение было принято, чтобы удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию для участия в конфликте против Украины.

Так, по его словам, официальные лица США надеются, что если войска КНДР в Курске потерпят поражение, то Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке дополнительных войск в Россию.

Ранее газета The New York Times заявила, что Байден впервые дал разрешение Украине на удары ракетами большой дальности ATACMS по территориям России. Утверждалось, что ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области".

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подобные разрешения не анонсируются и "ракеты сами за себя скажут".

Владимир Путин ранее сообщил, что Москва и Пхеньян сами решат, будут ли они применять статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в части оказания военной помощи. Глава государства сравнил это с Украиной, которая также планирует свою безопасность или с НАТО, или без.