Times: США могут не разрешить Киеву бить по РФ британскими ракетами Storm Shadow

Фото: AP Photo/Lewis Joly

США могут не разрешить Украине применять британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов по территории РФ, несмотря на разрешение применения Киевом американских ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Times.

Так, по данным источников в правительстве Великобритании, санкционированные президентом США Джо Байденом ATACMS имеют отличные от ракет Storm Shadow военные характеристики, что может означать, что США по-прежнему не разрешат применение Storm Shadow.

Оперативно-тактические ракеты ATACMS могут поражать цели на расстоянии до 300 километров, тогда как дальность поражения крылатых ракет Storm Shadow – до 560 километров в зависимости от модификации.

В материале отмечается, что для применения ракет Storm Shadow, которые были разработаны Великобританией, требуются американские технологии, использование которых необходимо предварительно одобрить у Вашингтона.

Информация о разрешении Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября.

Согласно данным СМИ, ракеты, вероятно, разрешат применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". В Пентагоне, в свою очередь, отказались комментировать данную информацию.

Аналогичное разрешение вслед за США, по сообщению газеты Le Figaro, дали Франция и Великобритания. Источники газеты предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.