Захарова заявила, что Путин уже высказался по теме решения Запада бить ракетами по РФ

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Владимир Путин уже высказал свое мнение по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент на этот счет высказался", – заявила дипломат в беседе с РБК.

Информация о разрешении действующего президента США Джо Байдена Украине на применение ракет ATACMS для ударов по РФ появилась вечером 17 ноября. По утверждению СМИ ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Министерство обороны Штатов, в свою очередь, отказалось комментировать данную информацию.

Сразу вслед за Байденом аналогичное разрешение дали Франция и Великобритания. Источники газеты Le Figaro предполагают, что Киев сможет использовать для этих целей ракеты SCALP/Storm Shadow.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал самый жесткий ответ. Он подчеркнул, что если данные источников СМИ подтвердятся, то США прямо признают свое участие в военном конфликте на Украине.