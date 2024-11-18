Пентагон не подтвердил разрешение Украине наносить удары вглубь России

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Минобороны США не может официально подтвердить разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

"На данный момент у нас нет комментария", – говорится в сообщении.

При этом, по данным CNN, американская администрация ожидает, что Украина начнет использовать ракеты ATACMS преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области. Собеседник телеканала уточнил, что решение о предоставлении Киеву таких ракет остается без комментариев.

Как подчеркивает Институт изучения войны, в зоне досягаемости американских ракет располагаются около 250 российских военных объектов, в том числе 17 авиабаз.

По словам экспертов, этот шаг способен оказать значительное влияние на динамику конфликта.

Информация о разрешении президентом США Джо Байденом использовать ВСУ ракеты ATACMS для ударов по России появилась вечером 17 ноября. По версии СМИ, ракеты могут использовать против военных РФ и КНДР "для защиты ВСУ в Курской области". Предполагается, что Украина планирует нанести удары по территории России уже в ближайшие дни.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков после таких сообщений заявил, что разрешение наносить удары вглубь российской территории означает новый виток напряженности. Также, по его словам, ранее Владимир Путин четко сформулировал позицию России о таких решениях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин допустил использование нового оружия в случае ударов вглубь России. Однако он призвал получить точный ответ на вопрос об ответе российской стороны у Минобороны.

