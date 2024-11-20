Зеленский признал, что Украину ждет поражение без помощи США

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев потерпит поражение в конфликте с Россией в случае прекращения военной помощи со стороны США. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

"Конечно, мы все равно будем сражаться, у нас есть собственное производство, но его недостаточно, чтобы победить и выжить", – цитирует Зеленского ТАСС.

Он добавил, что если администрация избранного президента США Дональда Трампа решит снизить военную помощь Украине, то это будет выбором Вашингтона. Киев сам "решит, что с этим делать", заявил Зеленский.

Американский президент Джо Байден ранее разрешил поставки Киеву противопехотных мин. По данным СМИ, Белый дом рассматривает этот шаг как попытку сдержать наступление российской армии на фронте.

Кроме того, Белый дом решил снять ограничения на использование западных ракет дальностью до 300 километров для ударов Украиной по территории России, заявили в Госдепе.

Уже в ночь на 19 ноября украинские войска ударили шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. ВС РФ удалось сбить пять ракет и повредить одну. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего произошел пожар. Его оперативно потушили.