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Президент Украины Владимир Зеленский вновь обиделся на НАТО, так как его стране не предоставляется право на членство в Альянсе, несмотря на то, что украинцы защищают "всю Европу". Соответствующий комментарий он сделал во время своего выступления в Верховной раде, передает РИА Новости.

"Приглашение – это политический шаг. Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают наш коллективный образ жизни в Европе. Только так народам не отказывают", – отметил Зеленский.

По его словам, Украину от вступления в НАТО отделяет лишь "дефицит политической воли", причем не украинской. В связи с этим Зеленский заявил, что попытается убедить союзников "стать смелыми" и предоставить стране членство в Альянсе.

Ранее Зеленский обиделся на Венгрию за отказ поддержать членство Украины в НАТО, поэтому не подписал двусторонний договор с Будапештом.

Между тем новый генсек НАТО Марк Рютте не стал однозначно отвечать на вопрос о возможности Украины вступить в Альянс с неполной территорией, заявив, что не хочет спекулировать на данной теме.

В США также заявили о неготовности принять в НАТО Украину. Постоянный представитель США при Альянсе Джулиана Смит заявила, что блок "не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение". Она подчеркнула, что в случае необходимости защиты европейских стран в рамках НАТО США продолжат свои обязательства, независимо от результатов президентских выборов.

