Зеленский призвал союзников пригласить Украину в НАТО

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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал союзников Киева хотя бы пригласить Украину в НАТО. Он подчеркнул, что такой шаг еще не означает членства в НАТО. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

"Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать. Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении, во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных будущих переговоров", – цитирует президента Украины ТАСС.

По словам Зеленского, в Киеве осознают, что есть государства, настроенные скептически в этом отношении. Именно поэтому украинская сторона настаивает пока только на приглашении в Альянс, добавил он.

Новый генсек НАТО Марк Рютте не стал однозначно отвечать на вопрос о возможности Украины вступить в Североатлантический альянс с неполной территорией, заявив, что не хочет спекулировать на данной теме.

Тем не менее Рютте поддержал удары ВСУ западным оружием по целям на территории России. Вместе с тем он добавил, что не сможет принять данное решение единолично.