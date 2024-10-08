Генсек НАТО Рютте отказался отвечать на вопрос о членстве Украины в Альянсе

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал однозначно отвечать на вопрос журналистов в Брюсселе о возможности Украины вступить в Североатлантический альянс с неполной территорией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Рютте, он не хочет спекулировать на данной теме.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО в начале октября. Он сменил норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Новый генсек уже поддержал удары западным оружием по целям на территории России. Вместе с тем он добавил, что не сможет принять данное решение единолично.