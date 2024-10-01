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Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сообщает ТАСС.

Он сменил норвежца Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет. Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Во время церемонии Столтенберг указал, что, когда он пришел в Альянс в 2014 году, он оказывал лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб организации.

Послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса 26 июня. Срок мандата Рютте составляет 5 лет и может быть продлен.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что смена генсека НАТО вряд ли поможет поменять линию Альянса по отношению к РФ, так как тот находится под непосредственным руководством США с целью стратегического подавления России.

