Песков усомнился в изменении линии НАТО к РФ после смены генсека Альянса

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Смена генсека НАТО вряд ли поможет поменять линию НАТО по отношению к РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя утверждение премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса.

Политик считает, что страны Североатлантического альянса под непосредственным руководством США работают с целью стратегического подавления России.

"В настоящий момент это вражеский для нас Альянс", – передает слова Пескова RT.

В свою очередь, политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал ожидаемым утверждение Рютте в качестве нового генсека НАТО. По его словам, это ничего не изменит, поскольку должность "совершенно формальная, техническая".

Он уточнил, что Североатлантический альянс – это не союз равных, а союз США и их сателлитов.

"И конечно, решение принимает Вашингтон, решение принимает Пентагон, но никак не генеральный секретарь НАТО. В данном случае речь идет о том, что Марк Рютте будет озвучивать те решения, которые будут приняты Соединенными Штатами при определенных консультациях со своими ключевыми союзниками, такими как Великобритания", – объяснил политолог.

Самого Рютте Шаповалов назвал верным и последовательным сторонником евроатлантизма, который, по его мнению, будет следовать исходящим из Вашингтона и его младших союзников пожеланиям.

"Он абсолютно системный игрок, не будет проявлять никакой самостоятельности, ретивости и субъектности", – подытожил эксперт.

В среду, 26 июня, послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса. Этот пост он будет занимать ближайшие четыре года. К своим обязанностям Рютте приступит с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.