Марк Рютте утвержден в качестве нового генсека НАТО

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Послы НАТО утвердили кандидатуру проигравшего выборы премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Альянса на следующие пять лет, сообщили на сайте НАТО.

Такое решение приняли на заседании Североатлантического совета в Брюсселе. Рютте приступит к исполнению своих обязанностей с октября, сменив норвежца Йенса Столтенберга.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение Рютте, заявила, что его должность ничего не решает в Альянсе.

"В этой структуре даже страны-участницы ничего не решают, тем более генсек. Всем заправляют американцы", – цитирует ее ТАСС.

Ранее Столтенберг заявлял, что НАТО близка к утверждению Рютте на пост нового генерального секретаря Альянса. Этот вопрос приблизился к разрешению после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Венгрия поддержит кандидатуру Рютте, уточнил Столтенберг.

До этого президент США Джо Байден также выразил поддержку Рютте. Помимо американского лидера, его кандидатуру одобрили Великобритания, Франция и ряд других членов Альянса.