Путин: дипломатия НАТО состоит в обвинении какой-нибудь страны и обрушении мощи на нее

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Суть дипломатии Североатлантического альянса заключается в том, чтобы обвинить какое-либо государство, а затем обрушить на него всю информационную и военную мощь. С таким заявлением выступил Владимир Путин, слова которого приводит RT.

Президент РФ обратил внимание, что до этого в Мадриде было сказано о намерении блока заниматься вопросами безопасности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Дескать, и там без них не могут обойтись. Очевидно, что за этим стоит попытка усилить давление на те страны региона, развитие которых они решили сдерживать. Как известно, на одном из первых мест в этом списке находится наша страна", – отметил он.

Ранее Путин заявил, что на базе новой политической и экономической реальности создаются основы многополярного мироустройства. Этот процесс внушает оптимизм, добавил он.

Сейчас, по его словам, весь мир находится в состоянии резких изменений, поэтому той обстановки, которая сложилась ранее в международном пространстве, уже не будет – ни в политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции.

До этого дипломат Константин Гаврилов предупреждал, что агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе.

