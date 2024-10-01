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Генеральный секретарь Йенс Столтенберг после 10 лет работы покинет штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, уступив свое кресло бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, передает ТАСС.

Церемония официальной передачи полномочий пройдет 1 октября. Столтенберг и Рютте произнесут речи, а затем новый генсек НАТО проведет свою первую пресс-конференцию на этом посту.

Срок мандата Рютте составляет 5 лет и может быть продлен.

Послы НАТО утвердили кандидатуру премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека Альянса 26 июня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что смена генсека НАТО вряд ли поможет поменять линию Альянса по отношению к РФ, так как тот находится под непосредственным руководством США с целью стратегического подавления России.

