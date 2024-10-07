Командир батальона Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве является сигналом для России

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Присутствие Северо-атлантического альянса в Литве является сигналом для России. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью командира немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике Баса Шиллеманса изданию Delfi.

Шиллеманс отметил, что задача "усиленного присутствия" НАТО в Литве – обеспечение безопасности литовского населения и якобы сдерживание российских сил. По его словам, ради этого солдаты Альянса тренируются, показывая свои способности как литовцам, так и России.

Кроме того, в интервью командир батальона также призвал Россию не угрожать Европе.

Ранее власти Литвы установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. Также там были размещены мины и противотанковые ежи. В литовском Минобороны назвали это решение мерой предосторожности "для организации более эффективной обороны".