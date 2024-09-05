Литва установила оборонительные укрепления на границе с Россией

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Власти Литвы установили противотанковые "зубы дракона" на мосту, связывающем страну с Россией. Об этом сообщается в заявлении, которое опубликовало литовское министерство обороны на своей странице в социальной сети X.

В Минобороны страны подчеркнули, что были размещены мины, противотанковые ежи и зубы дракона.

"Сегодня Литва установила заграждения на мосту в Панемуне, соединяющем ее с Россией, а также около него. <...> Это мера предосторожности для организации более эффективной обороны", – отмечается в сообщении ведомства.

В начале августа министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас объявил о закупке у местных производителей за 4 миллиона евро "средств контрмобильности". По его словам, они будут доставлены в 27 пунктов в районе границ с Россией и Белоруссией.

Ранее в Белоруссии заявили о наращивании странами НАТО группировки войск у границы. По словам официального представителя Госпогранкомитета страны Антона Бычковского, наращивание войск наблюдается в приграничных районах Польши, а также на границах с Латвией, Литвой и Польшей.