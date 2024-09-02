Глава МИД Польши назвал долгом уничтожение российских ракет над Украиной

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Глава польского МИД Радослав Сикорский назвал долгом своей страны защиту воздушного пространства Польши, которое может предусматривать также уничтожение российских ракет над Украиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью изданию Financial Times.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства – это наша конституционная обязанность", – отметил он.

Кроме того, министр назвал законной необходимостью сбивать ракеты над Украиной в ситуации, если воздушные цели будут приближаться к воздушному пространству Польши.

Ранее оперативное командование армии Польши отреагировало на удар ВС РФ, нанесенный по территории Украины 26 августа. По их словам, этот обстрел стал одной из самых интенсивных российских атак.

То же самое об этом ударе сказал и президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

