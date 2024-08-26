Армия Польши назвала удар ВС РФ по Украине одним из самых интенсивных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 26 августа совершили один из самых интенсивных ударов по территории Украины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на оперативное командование армии Польши.

В пресс-службе командования заявили, что в этот же день должен пройти брифинг по результатам реагирования Вооруженных сил Польши на события на Украине.

ВС РФ ударили высокоточным оружием и БПЛА по нескольким объектам на территории, подконтрольной киевскому режиму. Были поражены газокомпрессорные станции в трех областях страны, электроподстанции в 9 регионах, а также другие важные объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК. Из-за этого у противника наблюдаются перебои в электроснабжении, также сорваны железнодорожные перевозки вооружения.

