ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) утром 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ.

Все назначенные цели были поражены. Также, добавили в оборонном ведомстве, за сутки в зоне СВО уничтожены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВС РФ поразила скопления живой силы и техники противника в 143 районах.

Также за минувшую ночь российские ПВО уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами страны. В это же время в зоне СВО российские подразделения смогли продвинуться в направлении села Константиновка в ДНР на угледарском участке южнодонецкого направления. Штурмовики ВС РФ пытаются отрезать пути снабжения для крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

