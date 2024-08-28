Минобороны Польши: ни одна страна не примет решение сбивать ракеты над Украиной

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Среди государств НАТО нет сторонников идеи президента Украины Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над страной, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Таким образом он прокомментировал обиду украинского лидера на Польшу за то, что страна оказалась не готова сбивать ракеты над территорией Украины без поддержки данного решения со стороны остальных стран НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью главы польского ведомства агентству PAP.

Члены Альянса испытывают по этому поводу "большой скептицизм", подчеркнул Косиняк-Камыш. По его словам, ни одна страна не примет подобных решений самостоятельно.

При этом он признал, что с пониманием отнесся к просьбе главы украинского государства.

"Я не удивляюсь президенту Зеленскому, что он будет призывать к этому, потому что это его роль. Но наша роль – принимать решения, соответствующие интересам польского государства", – обратил внимание вице-премьер Польши.

Ранее оперативное командование армии Польши прокомментировало удар ВС РФ, нанесенный по территории Украины 26 августа. Военнослужащие страны заявили, что этот обстрел стал одной из самых интенсивных российских атак.

То же самое об этом ударе заявил и Зеленский. Он также подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

