Зеленский назвал утренние удары ВС РФ по Украине одними из самых мощных

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утренняя атака российских сил по объектам Украины была одной из самых массированных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Зеленского.

Украинский лидер также подтвердил повреждение многих объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

Вооруженные силы России утром 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. Все назначенные цели были поражены.

В результате массированного удара ВС РФ были поражены электроподстанции, газокомпрессорные станции в 12 областях Украины. Были сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения.