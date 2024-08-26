ТАСС: взрывы в Киеве привели к повреждению ГЭС

Фото: телеграм-канал Kotsnews

Киевская гидроэлектростанция (ГЭС) получила серьезные повреждения после взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным агентства, поврежденными оказались проезжая часть дамбы и машинный зал станции.

В свою очередь, замглавы МИД Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X подтвердил атаку на инфраструктуру, в число которой вошла Киевская ГЭС.

Утром 26 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве прогремели мощные взрывы. В Киевской и Николаевской областях и в Запорожье зафиксировали проблемы со светом. Кроме того, на перебои с энергоснабжением в ряде районов Киева указал и мэр города Виталий Кличко.

Позже свет отключился в студии телемарафона "Единые новости" во время массированного ракетного удара, целью которого стали военные объекты на территории Украины. Это произошло, когда телеведущая рассказывала зрителям об условиях, на которых страна, по словам главы государства Владимира Зеленского, согласится перейти к поискам дипломатического решения конфликта с Россией.

