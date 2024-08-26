Свет отключился в студии украинского телемарафона во время ракетной атаки

Свет отключился в студии телемарафона "Единые новости" во время массированного ракетного удара, целью которого стали военные объекты на территории Украины, сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Это произошло, когда телеведущая рассказывала зрителям об условиях, на которых страна, по словам главы государства Владимира Зеленского, согласится перейти к поискам дипломатического решения конфликта с Россией. После этого в студии погас свет и пропал звук, а на экран была выведена карта Украины.

По данным СМИ, взрывы в Киеве звучали четыре раза на протяжении суток. Утром 26 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О проблемах со светом сообщалось в Киевской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Вместе с тем на перебои с энергоснабжением в ряде районов украинской столицы указал мэр города Виталий Кличко.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российская армия нанесла удары по объектам энергетики в 15 областях страны. В ходе атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые ракеты и комплексы "Кинжал", сообщил он.

