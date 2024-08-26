26 августа, 11:48Политика
Свет отключился в студии украинского телемарафона во время ракетной атаки
Это произошло, когда телеведущая рассказывала зрителям об условиях, на которых страна, по словам главы государства Владимира Зеленского, согласится перейти к поискам дипломатического решения конфликта с Россией. После этого в студии погас свет и пропал звук, а на экран была выведена карта Украины.
По данным СМИ, взрывы в Киеве звучали четыре раза на протяжении суток. Утром 26 августа на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. О проблемах со светом сообщалось в Киевской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Вместе с тем на перебои с энергоснабжением в ряде районов украинской столицы указал мэр города Виталий Кличко.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, российская армия нанесла удары по объектам энергетики в 15 областях страны. В ходе атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые ракеты и комплексы "Кинжал", сообщил он.