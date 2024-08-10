Все общественные здания Украины оборудуют солнечными панелями до конца 2025-го

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Украинские власти приняли решение оборудовать солнечными панелями с системами хранения энергии все общественные здания страны до конца 2025 года, заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

В число объектов также войдут министерства и ведомства, уточнила она.

"Все это мы делаем для того, чтобы повысить энергонезависимость как объектов критической инфраструктуры, так и каждого украинца", – цитирует Гринчук РИА Новости.

При этом для установки таких панелей на школах и больницах разработана специальная программа, заверила замминистра энергетики. На сегодняшний день на Украину уже доставили около шести тысяч таких панелей для установки их на крышах медучреждений.

В середине июля энергосистема Украины начала испытывать серьезную угрозу коллапса из-за аномальной жары. Температура в 40 градусов привела к перегрузке электросети, так как многие украинцы включали кондиционеры, а местные пищевые предприятия использовали больше энергии для охлаждения продуктов.

Бывший президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на фоне значительной потери генерации электроэнергии в стране он озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией.