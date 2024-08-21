Bloomberg: ряд стран НАТО не выполнили обещания по ускорению военной помощи Киеву

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Некоторые союзники Киева по Североатлантическому альянсу не выполняют свои обещания касательно ускорения военных поставок Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В июле более 20 стран на полях саммита НАТО подписали документ об ускорении и координации коллективных усилий по военной поддержке Украины. Согласно нему, стороны обязались оказать поддержку, чтобы удовлетворить срочные потребности Киева в области обороны и безопасности, а также модернизации ВС и подготовке военных.

По информации журналистов, ряд государств до сих пор не выполнили свои обязательства по этому документу. Среди них, в частности, поставка по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности.

Авторы материала полагают, что многие обещания Киеву вряд ли будут выполнены к осени. По словам одного из источников издания, поддержка Украины со стороны союзников остается неравномерной.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее обвинил Великобританию в снижении поддержки страны. Он отметил, что Лондон занимал лидерские позиции в оружии, политике и поддержке украинского общества, однако сейчас ситуация замедлилась.

Украина может пополнить состав Североатлантического альянса без возврата к границам 1991 года, считает президент Чехии Петр Павел. По его словам, полное восстановление контроля над всей территорией страны не является необходимым условием для членства в НАТО.