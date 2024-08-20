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Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина может пополнить состав Североатлантического альянса без возврата к границам 1991 года. Об этом сообщает издание Ceske Noviny со ссылкой на слова чешского лидера.

Павел утверждает, что полное восстановление контроля над всей территорией страны не является необходимым условием для членства в НАТО. Так, Альянс может принять действующую административную границу Украины как временную, считает политик.

Лидер Чехии привел в качестве примера Германию, которая была принята в НАТО лишь частично после Второй мировой войны.

Вместе с тем процесс принятия Украины в Альянс должен быть составлен технически и юридически так, чтобы НАТО не оказалось в конфликте с Россией, предупредил Павел.

Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт на Украине начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, который допустил возможность приема Украины в НАТО.

По информации СМИ, Вашингтон и НАТО разрабатывают новый план против России. Его цель заключается в адаптации подхода НАТО к действующим реалиям, сохранив при этом задачу, согласно которой Украина должна "победить" в конфликте.