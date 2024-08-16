Патрушев сообщил, что НАТО готовится нарастить присутствие в Черном море

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Североатлантический альянс продолжает наращивать свое военно-морское присутствие в геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе готовится увеличить свое присутствие в Черном море. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на помощника президента РФ Николая Патрушева.

По его словам, для увеличения своего влияния в Мировом океане США и их союзники игнорируют международные договоренности либо пытаются подвергнуть их ревизии.

"Запад стремится лишить Россию выхода в Балтийское море, превратив его во "внутреннее море" альянса, используя для этого новоиспеченные страны НАТО – Швецию и Финляндию. Западники активно реализуют стратегию сковывания России и на Черном море, где натовцы готовятся нарастить свое присутствие в нарушение Конвенции Монтре", – добавил Патрушев.

Он подчернул, что продвижение Штатами Индо-Тихоокеанской стратегии имеет яркий антироссийский и антикитайский характер.

В конце июля Патрушев рассказал, что в России решили создать Морскую коллегию для повышения координации в сфере национальной морской политики.

13 августа Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии, назначив Патрушева ее главой. Задачами коллегии станет развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации государства. Также ведомство будет заниматься анализом состояния судостроительной отрасли и разрабатывать меры по ее дальнейшему развитию.