Патрушев сообщил о решении создать Морскую коллегию РФ

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В России решили создать Морскую коллегию для повышения координации в сфере национальной морской политики, сообщил помощник президента России Николай Патрушев на совещании в Рыбинске.

Он напомнил, что сейчас в стране действует Морская коллегия при правительстве РФ.

"В целях повышения координации деятельности органов государственной власти по реализации национальной морской политики, обеспечения защиты национальных интересов России в Мировом океане, президентом России принято решение образовать Морскую коллегию Российской Федерации", – цитирует Патрушева ТАСС.

Ранее Владимир Путин образовал в администрации президента РФ пять новых управлений и упразднил одно старое. Теперь в составе администрации появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, по вопросам формирования и деятельности Госсовета, по госполитике в гуманитарной сфере, по госполитике в сфере ОПК.

При этом российский лидер упразднил ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

До этого Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии РФ и ее коллегии, а также состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами.

