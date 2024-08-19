МИД Дании разрешил ВСУ наносить удары по территории России своим оружием

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Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что не против нанесения украинскими военнослужащими ударов по территории России с помощью оружия, которое датские власти направили ВСУ. Его слова передает телерадиокомпания DR.

Он отметил, что устанавливать ограничение по применению датского оружия, переданного ВСУ, только на территории Украины, неправильно.

"Если... наносить удары по инфраструктуре или военным объектам противника в рамках вторжения на его территорию, то это вполне в рамках правил войны", – объяснил Расмуссен.

Министр также подчеркнул, что заход на территорию противника может также входить в право на "самооборону".

В Пентагоне ранее сообщили, что у США нет доказательств нарушений запрета на нанесение ударов дальнобойными американскими вооружениями вглубь России со стороны Вооруженных сил Украины. Однако в ведомстве добавили, что США не исключают изменений политики использования американского оружия и его видов ВСУ в зависимости от динамики на поле боя.

Между тем британские министры начали кампанию по попытке убедить союзников страны разрешить Киеву применять предоставленные ВСУ крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. При этом страны не хотели давать разрешение Украине использовать оружие большой дальности из-за риска эскалации.

