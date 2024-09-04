Песков назвал США "запевалой" напряженности в Европе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США играют деструктивную роль в Европе с точки зрения безопасности. Об этом он рассказал журналистам на полях ВЭФ.

"Соединенные Штаты Америки действительно играют деструктивную роль на Европейском континенте с точки зрения безопасности", – высказался он.

По его словам, США "оказывают давление на европейские страны", чтобы вынудить их тратить больше денег и большую долю своего ВВП на военные цели. Политик отметил, что "запевалой в процессе провоцирования напряженности" является именно Вашингтон.

Песков уточнил, что деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России. Пресс-секретарь российского лидера считает, что актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня, возникшая в результате действий западных стран.

Политик также подчеркнул, что задачей России является обеспечение безопасности от действий Запада для будущих поколений.

Ранее Владимир Путин заявил, что главная причина нынешней трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США. По его мнению, Украина стала "разменной монетой" в реализации геополитических амбиций.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году США и их сателлиты организовали на Украине госпереворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки.

