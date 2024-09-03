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У США не выйдет отсидеться за океаном, если нынешняя ситуация на Украине перерастет в глобальный конфликт. Такое мнение высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российской дипмиссии в США.

"Идея Вашингтона столкнуть Европу с Россией, используя для этого украинский кризис, не пройдет. США не отсидеться за океаном в случае перерастания нынешней ситуации в глобальный конфликт", – заявил он.

Посол отметил, что в прессе США сейчас муссируется идея Киева о подготовке некоего списка объектов в России, по которым предлагается наносить удары дальнобойными американскими ракетами, при этом в Вашингтоне никого не смущают данные о погибших мирных гражданах на приграничных территориях РФ. Он также подчеркнул, что американские чиновники игнорируют очевидные факты зверств неонацистов.

По словам Антонова, американский "проект Украина" уже повлек за собой огромные жертвы славянского народа, но Россия справится с вызовом для своей безопасности и достигнет целей СВО.

Глава российской дипмиссии также заявил, что никакие поставки оружия из США не изменят ситуации на поле боя и подчеркнул, что поступающее Киеву американское вооружение будет уничтожено.

Ранее Владимир Путин заявил, что главная причина нынешней трагедии на Украине заключается в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США. По его мнению, Украина стала "разменной монетой" в реализации геополитических амбиций.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году США и их сателлиты организовали на Украине госпереворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки.

