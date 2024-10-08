Профессор Малинен: будущее НАТО находится под большим вопросом

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Будущее НАТО находится под угрозой из-за невозможности победить Россию на поле боя. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

По его словам, если Украина потерпит поражение в текущем конфликте, то Североатлантический альянс будет ждать аналогичный исход. Малинен призвал к мирному урегулированию украинского кризиса.

В начале октября гражданин Франции Патрик Пазен, написавший книгу об участии Запада в украинском кризисе, подал иск на бывшего генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга за соучастие в разжигании конфликта на Украине.

Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте поддержал удары западным оружием по целям на территории России. Вместе с тем он добавил, что не сможет принять данное решение единолично.