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Американская разведка с самого начала СВО передает Киеву информацию для ударов по российским объектам инфраструктуры, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Установлено, что американские разведывательные спутники начиная с марта 2024 года значительно активизировали осуществление высокодетальной съемки объектов на российских территориях, граничащих с Украиной", – говорится в заявлении Нарышкина, опубликованном на сайте СВР.

При этом Штаты, добавляет глава службы, уделили особое внимание Курской и Белгородской областям, так как именно они затем стали мишенью для постоянных атак украинскими ракетами, БПЛА и ДРГ.

Ранее американские СМИ писали, что разведывательные службы США предупредили президента страны Джо Байдена, что одобрение ударов Киева вглубь территории РФ влечет за собой реальные риски эскалации конфликта. При этом новый генсек НАТО Марк Рютте затем поддержал удары западным оружием по целям на территории России.

