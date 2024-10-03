Нарышкин сообщил, что Москва и Баку сорвали провокацию США против российского дипломата

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Спецслужбы России и Азербайджана предотвратили провокацию со стороны США против российского дипломата. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин во время визита в Баку.

"В последнее время мы наблюдаем расширение подрывной деятельности по отношению к учреждениям и гражданам наших стран за рубежом", – приводит слова Нарышкина РИА Новости.

По его словам, Москва и Баку противодействуют многочисленным угрозам и вызовам. К этому относятся терроризм, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также подрывная деятельность отдельных госструктур и негосударственных организаций.

Как подчеркнул Нарышкин, особое место во взаимодействии российских и азербайджанских спецслужб отводится выявлению попыток западных стран подорвать политическую стабильность.

Ранее Служба внешней разведки назвала теракты на "Северных потоках" актом экономической войны англосаксов. Так, в ведомство поступили сведения, указывающие на это.

Эксперты службы также считают, что страны Запада по прошествии двух лет пытаются сфабриковать результаты расследования. С августа подконтрольные США и Великобритании СМИ осуществляют вброс информации о том, что украинские диверсанты якобы действовали самостоятельно при подрывах "Северных потоков".