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США крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября и готовят в стране цветную революцию, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Так, Штаты якобы планируют нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить позиции правящей партии "Грузинская мечта".

"Планируется применить "проверенный инструментарий" – ввести персональные санкции против верхушки "мечтателей", членов их семей, а также спонсоров партии", – заявили в СВР.

Там добавили, что грузинские оппозиционные силы остаются раздробленными, в связи с чем правящая партия может получить убедительный кредит доверия населения. В результате, как опасаются США, "мечтатели" продолжат суверенный курс и откажутся от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти не допустят "украинизации" страны. По его словам, члены партии Саакашвили хотят, чтобы страна пошла по киевскому сценарию.

До этого СМИ сообщали, что власти Грузии и России активно работают над восстановлением дипломатических отношений. В частности, по данным журналистов, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

