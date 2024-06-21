Премьер Грузии заявил, что не допустит "украинизацию" страны

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны не допустят ее "украинизации". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление грузинского премьера.

По его словам, члены партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" хотят, чтобы страна пошла по сценарию Украины.

"Я хочу убедить членов "Нацдвижения", что в Грузии не будет украинского сценария и "украинизация" страны не произойдет ни в коем случае", – подчеркнул Кобахидзе.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Грузии и России активно работают над восстановлением дипломатических отношений. В частности, по данным журналистов, уже начался отбор сотрудников для грузинского посольства в Москве.

До этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния". В первый ограничительный список вошли члены партии "Грузинская мечта", депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов и рядовые граждане.

Вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани назвала подобный шаг ошибкой Вашингтона, отметив, что грузинские власти никогда не делали шагов против стратегического партнерства с США.