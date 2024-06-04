Партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

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Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент страны пакет законопроектов, посвященных запрету пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом рассказал генсек партии Каха Каладзе, пишет РИА Новости.

"Свобода слова, выражения мнений и права человека защищены в стране независимо от вероисповедания и ориентации. Права и интересы всех людей будут строго защищены. Гарантом этого являются правительство Грузии, наша конституция и наше законодательство", – подчеркнул политик, аргументируя значимость введения запрета на пропаганду.

В пакет законопроектов "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" были включены основной законопроект и 18 вытекающих из него инициатив.

Все они сводятся к введению запрета на ЛГБТ-пропаганду, а также подразумевают запрет на заключение однополых браков и смену пола. Кроме того, в случае принятия закона в стране будет запрещено проводить все собрания и кампании, целью которых является пропаганда однополых интимных отношений, инцеста, усыновления детей однополой парой или лицом, имеющим отношение к ЛГБТ. Запрет будет введен и на демонстрацию однополых интимных сцен в телевизионных эфирах.

Эти законопроекты будут рассмотрены в первом чтении в июне.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. После этого документ полностью вступил в силу. Политик обратил внимание, что данный закон призван укрепить политическую, экономическую и социальную системы государства по отношению к вмешательствам извне.