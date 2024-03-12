Украинский депутат потребовал от Грузии прекратить авиасообщение с Россией

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Власти Украины требуют от Грузии прекратить возобновленное в 2023 году авиасообщение с Россией, чтобы нормализовать отношения между Киевом и Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию.

Он также потребовал освобождения из тюрьмы бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. По словам украинского депутата, Грузии необходимо "прекратить помогать" РФ уклоняться от западных санкций, после чего "нормализация отношений будет проходить легко".

Ранее правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями Киева, которые направлены против грузинских граждан. В частности, кабмин страны указал, что недавно в украинскую делегацию вошел заочно осужденный на родине бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили.

До этого глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили заявил, что в стране не зафиксировали случаев обхода санкционных мер против России.

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