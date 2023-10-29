В Грузии сообщили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

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Украинское правительство желает прихода к власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Таким мнением председатель комитета грузинского парламента по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе поделился в эфире "Sputnik.Грузия".

Он уточнил, что Киеву необходим оппозиционный политик для втягивания Тбилиси в украинский конфликт. Сарджвеладзе напомнил о недружественных и необъяснимых шагах Украины. Например, когда Киев отозвал посла Грузии.

"Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили – вот в чем проблема", – добавил Сарджвеладзе.

Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года, на него было заведено несколько уголовных дел. Экс-президент был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. В организме Саакашвили после заключения обнаружили мышьяк, здоровье политика было сильно ухудшено.

Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием