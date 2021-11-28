У Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство

Фото: ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski

У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя консилиума врачей Мариам Джишкариани.

"По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия", – сказала она.

По словам Джишкариани, у Саакашвили также наблюдаются неврологическая симптоматика и энцефалопатия Вернике, что стало результатом голодовки. В связи с этим он нуждается в стационарном мультидисциплинарном реабилитационном лечении, считают врачи.

Ранее стало известно, что грузинский экс-президент прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября политик был переведен в тюремную больницу.

Позднее Европейский суд по правам человека отказал ему в переводе из тюремной больницы в частную клинику.

