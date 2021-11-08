Саакашвили переведен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья

Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на Специальную пенитенциарную службу Минюста Грузии.

"Из-за ухудшения состояния здоровья и повышенных угроз заключенный Михаил Саакашвили перевезен из 12-го пенитенциарного учреждения в лечебное учреждение для осужденных и заключенных № 18", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президента Грузии вывезли из тюрьмы на вертолете, который вылетел в неизвестном направлении. Об этом рассказала его мать Гиули Аласания. По ее словам, она в течение дня добивалась встречи с сыном, однако руководство тюрьмы проигнорировало просьбы.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позже президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Глава правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе утверждал, что Саакашвили прибыл на территорию страны, чтобы совершить государственный переворот, а также устроить беспорядки.

20 октября Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Позднее Саакашвили объявил голодовку в тюрьме и заявил, что готов умереть. Однако спустя время политик согласился на госпитализацию, ему сделали переливание крови.

