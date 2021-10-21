Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что досрочное освобождение экс-президента страны Михаила Саакашвили из тюрьмы исключено. Об этом сообщает ТАСС.

"Он (Саакашвили. – Прим. ред.) будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет", – отметил премьер.

Гарибашвили добавил, что информация о том, что бывший президент будет передан Украине, распространяется умышленно.

До этого Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор, который зачитал постановление в присутствии адвокатов обвиняемого.

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

