В Москве заявили, что действия Саакашвили вредят Грузии

Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP
Действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в частности, его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Москве.
"Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии", – сказал собеседник агентства.
В то же время он отметил, что все происходящее является делом самой Грузии.
"Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия <...> Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси", – добавил он.
Накануне Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор, который зачитал постановление в присутствии адвокатов обвиняемого.
Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Саакашвили сообщил, что не успел доесть хинкали перед задержанием
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