В Москве заявили, что действия Саакашвили вредят Грузии

Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP

Действия бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в частности, его нелегальное возвращение на родину и последующие заявления, не идут на пользу Тбилиси. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Москве.

"Я не думаю, что то, что он там вытворяет, работает на пользу Грузии", – сказал собеседник агентства.

В то же время он отметил, что все происходящее является делом самой Грузии.

"Поэтому в первую очередь грузинские власти должны сами определиться, в какой степени они воспринимают вот эти последние действия <...> Саакашвили, но, я так понимаю, поскольку он задержан, то это та самая реакция, которой он удостоился в Тбилиси", – добавил он.

Накануне Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. Отмечалось, что новое обвинение выдвинули в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор, который зачитал постановление в присутствии адвокатов обвиняемого.

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.