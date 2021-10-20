Прокурор рассказал, как Саакашвили приехал из Украины в Грузию

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Прокурор Кока Кацитадзе рассказал, как Михаил Саакашвили приехал из Украины в Грузию. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Саакашвили прибыл в Грузию на пароме под названием "Вильнюс" поздно вечером 28 сентября.

"Из указанного парома примерно в 01:04 (00:04 мск) уже 29 сентября выехало прицепное транспортное средство – трайлер фирмы SCANIA, принадлежащее компании IKA TRANS", – пояснил Кацитадзе.

Машина отъехала на несколько десятков метров от порта Поти, водитель остановился, подошел к двери прицепа, откуда в 01:49 (00:39 мск) вышел Саакашвили, добавил прокурор.

Михаила Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая рассказал, что состояние находящегося в тюрьме Саакашвили ухудшается из-за объявленной голодовки. Он заявил, что Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем.