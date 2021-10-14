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Политика

02:29

Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию из-за безграничной тоски

политика за рубежом

Фото: Zuma/TASS/ZEUS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в страну из-за чувства тоски.

"Это была непреодолимая, безграничная тоска. Когда я смотрю на демократию, геополитику, разрушение внутренних институтов, думаю, что мы переходили черту невозврата", – написал он телеканалу Mtavari Arxi в ответ на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что до своего ареста тайно находился в Грузии четыре дня и успел посетить Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, регион Самегрело.

"В Тбилиси же заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один хинкали", – написал политик.

Саакашвили также рассказал, что его первая попытка возвращения в Грузию чуть не закончилась трагически. По его словам, это был не рейс бизнес-класса и не то, что сейчас описывается в прессе.

Против Саакашвили в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Политика задержали 1 октября. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует его. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В тюрьме экс-президент Грузии объявил голодовку. Из-за этого его состояние ухудшается, рассказал ранее адвокат Бека Басилая.

Он заявил, что Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача Николоза Кипшидзе спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем. Медицинскому работнику до сих пор не выдали пропуск.

Появились кадры задержания Саакашвили во время застолья

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