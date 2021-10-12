Адвокат рассказал о состоянии объявившего в тюрьме голодовку Саакашвили

14:50
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшается из-за объявленной им в тюрьме голодовки, заявил его адвокат Бека Басилая. Об этом сообщает РИА Новости.
"Голодовка Михаила Саакашвили переходит в довольно тяжелую фазу, мы видим результаты этого, у него проблемы с передвижением, и, по его словам, у него отекли ноги. Когда он разговаривает, и его моторика, и его движения ясно и очевидно говорят о том, что негативные последствия голодания очевидны", – сказал Басилая.
По словам адвоката, Саакашвили силен, но дальнейший голод и недопуск врача Николоза Кипшидзе спровоцируют серьезные проблемы со здоровьем. Медицинскому работнику до сих пор не выдали пропуск.
В свою очередь, Саакашвили в послании из тюрьмы призвал своих сторонников к мобилизации акции 14 октября.
1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.
Появились кадры задержания Михаила Саакашвили
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