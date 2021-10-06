В Киеве заявили, что действия по делу Саакашвили будут зависеть от шагов Грузии

Фото: AP/Georgian Interior Ministry Press Service

Украина предоставляет консульское содействие арестованному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а дальнейшие действия Киева по этому делу будут зависеть от шагов Тбилиси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству "Укринформ".

"Мы поручили нашему посольству в Грузии наладить механизм оперативного взаимодействия с грузинскими властями, чтобы в любой момент можно было решать вопросы, связанные с этим делом", – сказал глава украинского МИД.

Ранее Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя "личным узником" Владимира Путина.

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили. Позднее президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует экс-президента Грузии. Она также добавила, что на территорию страны Саакашвили прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В тюрьме Саакашвили навестила грузинский омбудсмен Нино Ломджария. Она рассказала журналистам, что бывший президент Грузии назвал себя политзаключенным.